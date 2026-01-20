Manisa TSO'dan Dijital Dönüşüm Adımı - Son Dakika
Manisa TSO'dan Dijital Dönüşüm Adımı

20.01.2026 14:05
Manisa TSO, TEBD II Projesi ile 'Dijital Oda, Dijital Üye' projesini hayata geçirerek dijitalleşecek.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres) iş birliğinde yürütülen Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu II (TEBD II) Projesi kapsamında hayata geçirilecek "Dijital Oda, Dijital Üye" Projesi ile dijital dönüşüme katkı sunacak.

TOBB ile Eurochambres iş birliğinde yürütülmekte olan TEBD II Projesi kapsamında, İstanbul TOBB Hizmet Binası'nda lansman toplantısı düzenlendi. Türkiye ve Avrupa iş dünyası temsilcilerini bir araya getiren toplantıya Manisa Ticaret ve Sanayi Odası da katılım sağladı. Gerçekleştirilen lansman toplantısına, Manisa TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Ergün Kerey ve İlker Bilgin, Bilgi İşlem Sorumlusu ve İdari İşler Müdürü Özkan Çalışkan ile Kurumsallaşma ve Devlet Destekleri Temsilcisi Mehmet Can Çakar iştirak etti. Toplantıda, TEBD II Projesi kapsamında yürütülecek faaliyetler, proje hedefleri ve oda-borsa iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik planlamalar ele alındı.

TEBD II Projesi bünyesinde uygulanan Oda/Borsa Eşleştirme Programı kapsamında Türkiye genelinde sunulan yaklaşık 100 proje başvurusu arasından, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın ortakları arasında yer aldığı "Dijital Oda, Dijital Üye" proje teklifinin başarılı bulunması, Oda yönetimi ve üyeleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Söz konusu projenin, oda hizmetlerinin dijitalleşmesi ve üyelere sunulan hizmet kalitesinin artırılması açısından önemli bir adım olduğu ifade edildi.

"Dijital Oda, Dijital Üye" Projesi kapsamında; dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), veri yönetimi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi gibi birçok alanda eğitim, seminer ve bilgilendirme faaliyetlerinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu çalışmalarla birlikte Manisa TSO üyelerinin değişen iş dünyası şartlarına daha hızlı uyum sağlaması ve rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Proje süresince ayrıca Avrupa Birliği bölgesinden oda ve kuruluşlarla güçlü iş birlikleri kurulması, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması ve iyi uygulama örneklerinin yerinde incelenmesi öngörülüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilecek temasların, Manisa iş dünyasının uluslararası ağlara entegrasyonuna önemli katkılar sunması bekleniyor.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, TEBD II Projesi kapsamında yer aldığı bu çalışma ile üyelerinin dijitalleşme, kurumsallaşma ve sürdürülebilir büyüme süreçlerine destek olmayı; ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliklerini güçlendirmeyi amaçlıyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

