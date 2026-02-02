Manisalı Deniz Erol Milli Takımda! - Son Dakika
Manisalı Deniz Erol Milli Takımda!

02.02.2026 12:47
Deniz Erol, Antalya'daki şampiyonada gösterdiği başarıyla milli takım havuzuna girdi.

Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda mücadele eden Manisalı Deniz Erol, gösterdiği üstün performansla milli takım havuzuna girerek Manisa'ya büyük gurur yaşattı.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından 24-31 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te düzenlenen 2026 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda Manisa adına sevindirici bir başarı elde edildi. Manisalı genç sporcu Deniz Erol, turnuvada sergilediği performansla milli takım havuzuna girerek Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etme hakkı kazandı.

Türkiye'nin 81 ilinden binlerce sporcunun katıldığı dev organizasyonda, Manisa'nın tanınmış avukatlarından Ömer Faruk Erol ve Seda Solmaz Erol çiftinin kızı olan Deniz Erol, 8 yaş kızlar kategorisinde rakiplerine karşı üstün bir mücadele ortaya koydu. Zorlu geçen 11 turun ardından başarılı sonuçlar elde eden genç sporcu, Milli Sporcu unvanını alarak önemli bir başarıya imza attı.

Toplam 2 bin 884 sporcunun katılım sağladığı şampiyonada, Küçükler (7-12 yaş) ve Yıldızlar (13-18 yaş) kategorilerinde yoğun bir rekabet yaşandı. Sporcular, aileler ve antrenörlerle birlikte yaklaşık 10 bin kişinin takip ettiği organizasyon, Avrupa'nın en büyük satranç turnuvalarından biri olarak dikkat çekti.

2026 yılı içerisinde Türk bayrağını uluslararası turnuvalarda temsil edecek 216 sporcu arasına giren Deniz Erol'un başarısı, Manisa spor camiasında sevinçle karşılandı. Genç sporcunun disiplini ve azmiyle geleceğin başarılı satranç ustaları arasında yer alması bekleniyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

