Manken Didem Soydan'a "Terör" Soruşturmasında Takipsizlik

Manken Didem Soydan hakkında sosyal medya hesabında "Cumartesi Anneleri" ile ilgili paylaşımıyla "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Manken Didem Soydan hakkında sosyal medya hesabında "Cumartesi Anneleri" ile ilgili paylaşımıyla "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.



Didem Soydan, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından Hasan Ocak ile annesinin fotoğrafını paylaşıp altına "Bir anne, evladını arıyor. Gözaltına alınmış ve kaybedilmiş evladını. Onların adı benim için sevginin, vazgeçmemenin, yüreğin, analığın sözlük karşılığıdır. Cumartesi anneleri özür diliyorum. Gördüğünüz muamele için özür diliyorum. Sizler çöp yığınının üzerine düşen çiğ tanelerisiniz. Özür dilerim." şeklinde yazdığı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet edildi.



Şikayet üzerine Soydan hakkında "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatan başsavcılık, incelemesini tamamladı.



Başsavcılık, "söylenilen sözlerin propaganda kapsamında değerlendirilemeyeceği" gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

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Cumartesi Anneleri Paylaşımına Soruşturma Açılan Didem Soydan Hakkında Takipsizlik Kararı Verildi

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