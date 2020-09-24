Manyas Gölü'ndeki balıkçıl kuşlar, sonbahar ekinoksunda görüntülendi - Son Dakika

BALIKESİR'de Manyas Kuş Gölü'ndeki kuşlar sonbahar ekinoksunda fotoğraflandı.

Sahip olduğu bitki ve hayvan çeşitliliği ile 1975 yılında koruma altına alınan Manyas Kuş Gölü, sonbahar ekinoksunun yaşandığı gün doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülendi. Gri balıkçıl kuşlarla göl, seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıkardı.

EKİNOKS NEDİR ?

Ekinoks, güneş ışınlarının ekvatora dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği andır. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. İlkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki kez tekrarlanır.

- Manyas