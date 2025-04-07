Maraşlı'nın otomobili satışa çıktı: Gelen ilgi, fiyatı yükseltti - Son Dakika
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Emlak

Maraşlı'nın otomobili satışa çıktı: Gelen ilgi, fiyatı yükseltti

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Maraşlı dizisinde Burak Deniz'in kullandığı, yeşil rengiyle akıllara kazınan klasik araç yıllar sonra bir galeri tarafından satışa çıktı. İlk olarak 900 bin TL'den ilan verilen otomobil, yoğun ilgi görünce fiyatı 950 bin TL'ye yükseltildi.

07.04.2025 09:40
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Bir döneme damgasını vuran Maraşlı dizisi, yalnızca aksiyon sahneleriyle değil, yarattığı atmosferle de izleyicinin aklına kazındı. 2021 yılında ATV'de yayınlanan ve başrollerini Burak Deniz ile Alina Boz'un gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşırken, sahnelerde kullanılan detaylar da en az karakterler kadar konuşuldu.

Bu detaylardan biri ise hiç kuşkusuz Maraşlı'nın yeşil renkli, karakteriyle özdeşleşmiş aracıydı. Sade ama karizmatik duruşuyla ekrana yansıyan bu otomobil, özellikle klasik araç sevenlerin ilgisini çekmiş, sosyal medyada bir dönem ikon haline gelmişti.

Maraşlı'nın otomobili satışa çıktı: Gelen ilgi, fiyatı yükseltti

YOĞUN İLGİ FİYAT ARTTIRDI

Aradan geçen yılların ardından, bu hatıra şimdi yeniden gün yüzüne çıktı. Dizinin simgesi haline gelen o araç, 900 bin liralık fiyat etiketiyle satışa çıkarıldı. Başlangıç fiyatı 900 bin TL olarak belirlenen otomobil, ilginin yüksek olmasıyla birlikte kısa sürede 950 bin TL'ye yükseltildi. Bir başka deyişle, alıcının heyecanı satıcının iştahını kabartmış oldu.

Maraşlı'nın otomobili satışa çıktı: Gelen ilgi, fiyatı yükseltti
Maraşlı\'nın otomobili satışa çıktı: Gelen ilgi, fiyatı yükseltti

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Son Dakika Emlak Maraşlı'nın otomobili satışa çıktı: Gelen ilgi, fiyatı yükseltti - Son Dakika

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