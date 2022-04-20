Mardin Büyükşehir Belediyesinden ramazan yardımı - Son Dakika
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Mardin Büyükşehir Belediyesinden ramazan yardımı

20.04.2022 11:40
Mardin Büyükşehir Belediyesinden ramazan yardımı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, ramazanda 13 bin 500 gıda kolisi yardımında bulundu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, ramazanda 13 bin 500 gıda kolisi yardımında bulundu.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her daim ihtiyaç sahibi, yaşlı ve bakıma muhtaç, engelli vatandaşların yanında olan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ramazanın başından bu yana tespit ettiği ihtiyaç sahiplerine 13 bin 500 gıda kolisini ulaştırdı.

Ramazan ayı boyunca gıda kolisi dağıtımı devam edecek.

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler de teravih namazı çıkışı cami önlerinde tatlı ikramında bulundu.

Ramazan boyunca vatandaşların temiz ve güzel bir ortamda namazlarını eda etmeleri için cami ve mescitler temizlendi.

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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Engelli, Ramazan, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin Büyükşehir Belediyesinden ramazan yardımı - Son Dakika


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