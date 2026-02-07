Mardin'de 4 Yaşındaki Çocuk Boğazına Cismin Kaçması Nedeniyle Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Mardin'de 4 Yaşındaki Çocuk Boğazına Cismin Kaçması Nedeniyle Hayatını Kaybetti

07.02.2026 23:50
Kızıltepe'de boğazına cisim kaçan 4 yaşındaki E.K., hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde boğazına cisim kaçan 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Kırsal Körsu Mahallesi'nde evde boğazına henüz bilinmeyen bir cisim kaçan E.K'yi yerde hareketsiz halde gören ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

