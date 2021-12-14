Mardin'de "eşeklere kötü muamele" iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika

Mardin'in merkez Artuklu Belediyesi, "Mardin'in dar sokaklarında kullanılan çöp toplayıcı eşeklere kötü muamele ve aşırı yük yüklenilmesi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Artuklu Belediyesinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan "Eşeklere kötü muamele ve aşırı yük yüklenilmesi" başlıklı paylaşımlar üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Bahse konu görüntülerin eski olduğu aktarılan açıklamada, "Görüntülerde yer alan yaralı merkebimiz ağır yük nedeniyle değil, merkep barınma yerinde bulunan başka bir merkep tarafından ısırılması sonucu yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Yaralı merkebin zaman geçirilmeksizin Hayvan Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezinde tedavi altına alındığı bildirilen açıklamada, merkebin sağlık durumunun iyi olduğu, iyileşme sürecinin devam ettiği kaydedildi.