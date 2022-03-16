Mardin'de geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Mardin'de geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

16.03.2022 15:48
Mardin'de geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evinde kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde toprağa verildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evinde kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde toprağa verildi.

Himmet Şahin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, ilçeye bağlı Karaadilli belde mezarlığı önünde getirildi.

Burada kılınan namazın ardından Şahin'in cenazesi mezarlıkta defnedildi.

Cenaze töreninde Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Karaadilli Belediye Başkanı Mesut Ulusoy, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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