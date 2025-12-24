Mardin'de Güvenlik Uygulaması Gerçekleştirildi - Son Dakika
Mardin'de Güvenlik Uygulaması Gerçekleştirildi

Mardin\'de Güvenlik Uygulaması Gerçekleştirildi
24.12.2025 16:24
Mardin'de huzur uygulamasında 255 personel ile denetimler yapıldı, ruhsatsız silah ele geçirildi.

Mardin'de genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı olarak düzenlenen uygulamaya 83 ekip ve 255 personel katıldı. Denetimler kapsamında 29 okul çevresi, 5 umuma açık yer, 28 metruk bina ile 24 park ve bahçe kontrol edildi. Uygulamalarda 2 bin 813 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca bin 261 araç ve sürücüsü denetlendi, kural ihlali yaptığı tespit edilen 30 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Açıklamada, "Medeniyetler şehri Mardin'de vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

