Mardin'de huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, il merkezi ve ilçelerde 83 ekip ve 255 personelin katılımıyla genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla uygulama yapıldı.

Uygulamada, 29 okul çevresi, 5 umuma açık yer, 28 metruk bina, 24 park ve bahçe kontrol edildi, 2 bin 813 kişi sorgulandı, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bu kapsamda 1261 araç ve sürücüsü denetlendi, 30 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Paylaşımda, "Medeniyetler şehri Mardin'de, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için yürütülen denetimlerimiz aralıksız sürdürülecektir." ifadesine yer verildi.