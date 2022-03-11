Mardin'de inşaat iskelesinin çökmesi sonucu bir işçi yaralandı - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı.
Kızıltepe ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın inşaat iskelesi çöktü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İskele altında kalan bir işçi, Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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