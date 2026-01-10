Mardin\'de Kaçak Sigara Operasyonu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde polis ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada kaçak olduğu tespit edilen 40 bin 630 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde sürdürüleceği belirtildi. - MARDİN