Mardin'de kırsal mahallelerde parke taşı döşeniyor - Son Dakika

Mardin Dargeçit ilçesinde kırsal mahallelerde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları başlatıldı.

Akçaköy Mahallesinde başlatılan çalışmalar diğer kısal mahallelerde de sürecek.

Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, yıllardır hizmet görmeyen kırsal mahallelerde çalışmalara başladıklarını söyledi.

Aksoy "Ekiplerimiz şu an çalışmalarına Akçaköy Mahallemizde devam ediyor. Buradaki çalışmalarımız tamamlandığında ihtiyaç duyulan diğer kırsal mahallelerde de çalışmalara devam edeceğiz. Allah'ın izniyle kırsal mahallelerimizi de modern bir görünüme kavuşturacağız." dedi.