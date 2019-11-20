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Mardin'de "Mahalle Konağı" projesi

6 saat önce

Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, Kabala mahallesinde "Mahalle Konağı" projesini hayata geçireceklerini söyledi.

Mardin'de

Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, Kabala mahallesinde "Mahalle Konağı" projesini hayata geçireceklerini söyledi.

Başkan Tutaşı, vatandaşa kaliteli hizmet sunmak amacıyla yaptıkları çalışmalar kapsamında Kabala Mahallesinde kadınların her alanda eğitim alan bileceği Mahalle Konağı yapacaklarını söyledi.

"Hemşehrilerimizin beklediği ve istediği bir ilçeyi inşa etmek adına durmadan çalışıyoruz." diyen Tutaşı, şunları kaydetti:

"Kırsal mahallelerimizde de etkin bir şekilde bulunuyoruz. 6 aya önemli başarıları sığdırarak yolumuzda ilerledik. Kabala Mahallesi sakinlerinin de bizlerden beklentileri vardı. Özellikle kadınlarımıza önemli katkı verecek mahalle konağı hususunda istekleri vardı. Konağımız kadınlarımıza güzel destekler sağlayacak. Konağımız kadınlarımızın meslek edinmelerini, ekonomik hayata katılmalarını ve boş zamanlarını iyi geçirmelerini sağlayacak."

Artuklu, Kabala, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:48 Kaynak: AA
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