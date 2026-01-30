Mardin'de Miras Cinayeti İddiası - Son Dakika
Mardin'de Miras Cinayeti İddiası

30.01.2026 18:03
Mardin'de bir kişi, babasını öldürmeye teşebbüs iddiasıyla yargılanıyor. Duruşma ertelendi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 2 yıl önce miras için babasını patlayıcı maddeyle öldürmek istediği iddia edilen kişi ve ona para karşılığı yardım ettiği öne sürülen 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, baba Mehmet E. ve oğlu tutuklu sanık Polat E. ile oğluna yardım ettiği iddia edilen tutuklu sanık Baran A. hazır bulundu.

Duruşmaya, tutuklu sanıklar Abas A. ve Berkant K. ise bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaada, sanıkların cezalandırılması ve tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Duruşmada savunma yapan sanık Polat E. önceki savunmalarını tekrar ederek, "Mütalaada her şey aleyhime yönelik yazılmış. Hiçbir kısmına katılmıyorum. Babama zarar vermek için değil malımıza zarar vermek istedim. İddia edilen suçu işlemedim." ifadelerini kullandı.

Sanıklar Abas A, Baran A. ve Berkant K. de tahliye talebinde bulundu.

Duruşmada, baba Mehmet E, oğluyla herhangi bir husumetinin bulunmadığını ve oğlunun kendisini öldürmek istemediğini savunarak, şikayetçi olmadığını ifade etti.

Sanık avukatları da müvekkillerinin üzerlerine isnat edilen suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, savunma için ek süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 6 Mayıs'a erteledi.

Duruşmanın ardından sanık Polat E'nin ailesi, yakınları ile avukatları adliye binası önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Baba Mehmet E, oğlunun kendisini öldürme isteğinin asla bulunmadığını öne sürdü.

Mehmet E, şunları kaydetti:

"Evin içinde tartışmalar oldu. Öyle büyük bir olay değildi. Oğluma ağabeyine haksızlık ettiğini söyledim. O da beni korkutmak için aracıma bu düzeneği ayarlamış. Oğlumun beni öldürme kastı ile teşebbüsü yoktur. Tahliyesini istiyorum. İstenilen ceza çok fazla ve bu cezayı oğluma kabul etmiyorum."

Sanık Polat E'nin avukatı Özlem Dündar ise söz konusu olayın öldürmeye teşebbüs olmadığını ve mala zarar verme kastı ile yapıldığını söyledi.

İstenilen ceza

İddianamede, 30 Haziran 2024'te, babası Mehmet E'yi öldürmek isteyen tutuklu sanık Polat E. ile kendisine yardım eden tutuklu sanıklar Abas A, Baran A. ve Berkant K. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ile "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 18 yıldan 29 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Mardin, Güncel, Miras, Suç

