Mardin'de etkili olan yağmur, sis ve rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Yağmur ve rüzgarın etkili olduğu kentte, vatandaşlar yürümekte zorlandı.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahlarda da sürücüler dikkatli ilerledi.
Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda ikaz etti.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Olumsuz Hava Şartları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?