Mardin'de otomobil, akaryakıt istasyonuna daldı: 3 yaralı - Son Dakika
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Mardin'de otomobil, akaryakıt istasyonuna daldı: 3 yaralı

14.05.2022 14:09
Mardin'de otomobil, akaryakıt istasyonuna daldı: 3 yaralı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, önce kaldırıma ardından akaryakıt istasyonunda pompa korumalığına çarptı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, önce kaldırıma ardından akaryakıt istasyonunda pompa korumalığına çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, araçtaki 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında, Nusaybin uluslararası İpekyolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 AE 050 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, önce kaldırıma ardından akaryakıt istasyonunda pompa korumalığına çarpıp, yan yattı. 3 kişinin yaralandığı kazanın ihbarıyla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Polisin çevre güvenliği, itfaiye ekiplerinin de olası patlamaya karşı önlem aldığı akaryakıt istasyonunda yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Mardin'de otomobil, akaryakıt istasyonuna daldı: 3 yaralı
Mardin'de otomobil, akaryakıt istasyonuna daldı: 3 yaralı
Mardin'de otomobil, akaryakıt istasyonuna daldı: 3 yaralı
Mardin'de otomobil, akaryakıt istasyonuna daldı: 3 yaralı
Mardin'de otomobil, akaryakıt istasyonuna daldı: 3 yaralı
Mardin'de otomobil, akaryakıt istasyonuna daldı: 3 yaralı
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Akaryakıt, Otomobil, İtfaiye, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mardin'de otomobil, akaryakıt istasyonuna daldı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de otomobil, akaryakıt istasyonuna daldı: 3 yaralı - Son Dakika
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