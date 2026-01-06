Mardin'de Otomobil Devrildi, Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
Otomobil

Mardin'de Otomobil Devrildi, Sürücü Ağır Yaralandı

06.01.2026 00:59
Mardin'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

1) MARDİN'DE ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

MARDİN'in Artuklu ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi kırsal Kabala Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerinde olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

