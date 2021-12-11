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Mardin'de otomobille askeri aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Mardin'de otomobille askeri aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

11.12.2021 23:18
Mardin'de otomobille askeri aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Mardin'in Derik ilçesinde, otomobille askeri aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Mardin'in Derik ilçesinde, otomobille askeri aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe - Viranşehir kara yolu Adakent Mahallesi yakınlarında, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 SR 2853 plakalı otomobil, askeri araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 3'ünün asker olduğu, otomobildeki yaralılardan birinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Mardin'de otomobille askeri aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Kızıltepe, Otomobil, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de otomobille askeri aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de otomobille askeri aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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