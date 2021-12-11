Mardin'de otomobille askeri aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Mardin'in Derik ilçesinde, otomobille askeri aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kızıltepe - Viranşehir kara yolu Adakent Mahallesi yakınlarında, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 SR 2853 plakalı otomobil, askeri araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 3'ünün asker olduğu, otomobildeki yaralılardan birinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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