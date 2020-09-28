- Mardin'de pazarcı esnafından ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sebze ve meyve - Son Dakika

- Mardin'de pazarcı esnafından ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sebze ve meyve

- Mardin'de pazarcı esnafından ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sebze ve meyve Mardin'in Kızıltepe ilçesinde pazarcı esnafı kendi imkanlarıyla ve hayırseverlerin desteğiyle hazırladıkları sebze, meyve poşetleri ile yumurta kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz veriyor.

- Mardin'de pazarcı esnafından ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sebze ve meyve

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde pazarcı esnafı kendi imkanlarıyla ve hayırseverlerin desteğiyle hazırladıkları sebze, meyve poşetleri ile yumurta kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz veriyor.

Kızıltepe Tepebaşı Mahallesinde cumartesi günleri tezgahını açan pazarcı esnafı ilk önce ürünlerinden bir kısmını ihtiyaç sahibi aileler için ayırıp, Kızıltepe Semt Pazarları Derneğinde topluyor. Ardından domates, biber, patlıcan, soğan, patates ve yumurta gibi ürünler burada paketleniyor. Daha sonra mahalle muhtarları tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi 50 aile gelip bir haftalık ihtiyaçlarını karşılayacak yardım paketini ücret ödemeden alıyor.

Kızıltepe Semt Pazarları Derneği Başkanı Cemal Akgül, yeni tip korona virüs salgını sürecinde, pazarcı esnafı olarak ve hayırseverlerden gelen destek sayesinde her hafta iki mahallede ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunduklarını söyledi. Akgül, "Semt pazarı, sebze hali esnafı ve hayırsever vatandaşlarımızın bize yaptığı desteklerle toplanan ürünler, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. Fakir, muhtaç, ihtiyacı olan insanlara bu ürünler muhtarlar aracılığıyla ulaştırılıyor" dedi.

Gelen desteğin artmasıyla daha çok aileye ulaşmak istediklerini aktaran Akgül, "Ürünlerimizin içinde domates, biber, patlıcani salatalık, patates, soğan, yumurta gibi bir evin bir haftalık ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ürünler bulunuyor. İleride hayırsever vatandaşların bize sunacakları, yardım edecekleri miktar artarsa biz de ulaşacağımız aile sayısını arttıracağız. Elimizden geldiği kadar bu pandemi sürecinde vatandaşlara, ihtiyaç sahibi insanlara bu paketleri ulaştırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Esnafa yardıma gelen Selahattin Eyyubi Mahalle muhtarı İzzet Erdem ise "Muhtarlar olarak yardıma muhtaç ailelerimizi tespit ediyoruz. Gelip onlara yardım ediyoruz. Yardıma muhtaç insanlarımıza bu paketleri dağıtıyoruz. Domates, patlıcan, biberdir, soğan ve yumurta bulunuyor paketlerin içinde. İhtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz, Allah hayırlarını kabul etsin" şeklinde konuştu.

- Mardin'de pazarcı esnafından ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sebze ve meyve
- Mardin'de pazarcı esnafından ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sebze ve meyve
- Mardin'de pazarcı esnafından ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sebze ve meyve
- Mardin'de pazarcı esnafından ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sebze ve meyve
- Mardin'de pazarcı esnafından ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sebze ve meyve
- Mardin'de pazarcı esnafından ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sebze ve meyve

Kızıltepe, Domates, Muhtar, Mardin, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 09:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam - Mardin'de pazarcı esnafından ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sebze ve meyve - Son Dakika

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