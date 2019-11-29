Mardin'de polis aracı ile minibüs çarpıştı: 2'si polis, 7 yaralı

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Kullanılmaz hale gelen araçlar ise çekicilerle otoparka götürüldü.

Mardin 'de polis aracı ile işçi taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada, 2'si polis, 7 kişi yaralandı.

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