Mardin'de Sağlık Yatırımları Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mardin'de Sağlık Yatırımları Toplantısı

04.02.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASKOM toplantısında bölge sağlık yatırımları, hasta sevkleri ve acil hizmetler ele alındı.

MARDİN'de, Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi 5. Bölge (ASKOM) Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, bölge illerindeki sağlık yatırımları ele alındı.

Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi 5. Bölge (ASKOM) Toplantısı, Kızıltepe Devlet Hastanesi'nin konferans salonunda yapıldı. Mardin İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğindeki toplantıya Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'tan sağlık yetkilileri katıldı. Toplantıda, acil sağlık hizmetlerinin bölge illerindeki mevcut durumu, iller arası hasta sevkleri koordinasyonu, hastanelerin yatak kapasite ve doluluk oranları ile acil sağlık hizmetlerinin daha etkin şekilde yönetilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

'SAĞLIK HİZMETLERİNİ EN ÜCRA KÖŞELERE GÖTÜRMEK İÇİN YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR'

Toplantıda gazetecilere açıklamalarda bulunan Bölge Koordinatörü ve Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, bölge illerinde yapılan sağlık yatırımlarına dikkat çekti. Asiltürk, "Mardin'de 750 yataklı şehir hastanesinin inşaatı yüzde 80'ler seviyesinde. Diyarbakır'da bin yataklı ama yatak kapasitesi 1500'e kadar çıkabilecek şehir hastanesinin yüzde 75'i tamamlandı. Batman'da da büyük bir hastanenin yapımı sürüyor. İnşallah bu yatırımlarla beraber özellikle 2'inci ve 3'üncü basamakta ciddi bir yol almış olacağız. Sadece 2'nci ve 3'üncü basamakta değil, 1'inci basamakta da çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Neredeyse her mahallede, her köyde aile sağlık merkezleri hızla devam ediyor. Sağlık hizmetlerini en ücra köşelere götürmek için çalışıyoruz, yatırımlar da devam ediyor. Bu noktada Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

'TOPLANTIDA ALINACAK KARARLARIN VATANDAŞLARIMIZA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM'

Mardin İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Saffet Yavuz da bölge illerinin sağlık yöneticilerini Mezopotamya'nın incisi Kızıltepe'de ağırlamaktan gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi. Yavuz, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımıza sağlık hizmetlerini daha kaliteli sunulabilmesi için toplantımızı Kızıltepe Devlet Hastanesi konferans salonunda gerçekleştiriyoruz. Toplantıda alınacak kararların bölgemiz ve vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Sağlık Yatırımları Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusundan Suriye’deki tarım arazilerine saldırı İsrail ordusundan Suriye'deki tarım arazilerine saldırı
“Eşimin geliri yok, işsiz“ diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı "Eşimin geliri yok, işsiz" diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti
Uşakspor, dünyada viral olan görüntü için açıklama yaptı Uşakspor, dünyada viral olan görüntü için açıklama yaptı
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Türk futbolunda görülmemiş olay 10 karşılaşmada da deplasman takımları gol atamadı Türk futbolunda görülmemiş olay! 10 karşılaşmada da deplasman takımları gol atamadı

17:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a tüm dış müdahaleler önemli risk tescil ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a tüm dış müdahaleler önemli risk tescil ediyor
17:45
Fenerbahçe, Kante’nin maliyetini açıkladı
Fenerbahçe, Kante'nin maliyetini açıkladı
17:25
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ’a siyasi casusluk davası açıldı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'a siyasi casusluk davası açıldı
17:02
Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü son haliyle sevenlerini üzdü
Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü son haliyle sevenlerini üzdü
17:00
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
16:21
Rıza Akpolat’ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 18:18:39. #7.11#
SON DAKİKA: Mardin'de Sağlık Yatırımları Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.