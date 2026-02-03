Mardin'de Sahipsiz Köpeğin Saldırısına Çocuk Kurtarıldı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk, çevredeki esnaf tarafından kurtarıldı.

Dün, Çiğdem Caddesi üzerinde yürüyen çocuk, başıboş bir köpek tarafından saldırıya uğradı.

Çocuk esnafın yardımıyla saldırıda yara almadan kurtuldu.

Bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, köpeklerden birinin yolda yürüyen çocuğa doğru koşması, çocuğun kaçması üzerine o sırada esnafın müdahalesiyle çocuğun kurtarılması yer alıyor.