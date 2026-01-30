Mardin\'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga kameralara yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Dörtyol mevkiinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada İ.Ü, tabancadan çıkan kurşunlarla bacağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, tarafların önce tartıştığı, ardından kavga ettiği ve bir kişinin silahla yaralandığı anlar yer aldı. - MARDİN