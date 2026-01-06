Mardin'de TOKİ Konutları İçin Kura Çekimi Yapıldı

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'de "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında inşa edilecek 5 bin 357 TOKİ konutunun hak sahipleri kurayla belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Mardin'de inşa edilecek 5 bin 357 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekildi.

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen kura çekimi öncesinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

TOKİ Başkan Yardımcısı Osman Direnç, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"2019 yılında 50 bin, 2020 yılında 100 bin, 2022 yılında 250 bin haneyi kapsayan üç ayrı sosyal konut projesi ile 'İlk Evim Arsa' ve 'İlk İş Yerim' kampanyalarını başlattık. TOKİ'nin üretim gücü ile vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini aynı yerde buluşturarak, 81 ilimizde yaklaşık 6,5 - 7 milyon vatandaşımızı ilgilendiren 1 milyon 750 bin konut sayısına ulaştık. 250 bin konut kampanyasının ikinci aşaması olan hak sahiplerini belirleme kurasının heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bismillah diyerek kurayı Mardin'den çekiyoruz. Kampanyaya Mardin merkez ve diğer ilçelerden 17 bin 188 vatandaşımızın geçerli başvurusu olmuştur. Talep, inşa edilecek konuttan fazla olduğu için noter ve sizlerin huzurunda kuralar çekilecek. Toplam 5 bin 357 konutumuzun kurası çekilmiş olacaktır."

AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak da Türkiye'de sosyal konut vizyonu anlamında ciddi gelişmeler katedildiğini ifade etti.

"Toplu konut projeleri, güçlü sosyal devlet anlayışının da en somut tezahürüdür"

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ise konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle son yıllarda artan konut ihtiyacına yönelik hayata geçirilen toplu konut projeleri, güçlü sosyal devlet anlayışının en somut tezahürüdür. Ulaşılabilirliğiyle, yatay mimariye uygunluğu ve geleneksel dokuyu yansıtan özellikleriyle 'Yüzyılın Konut Projesi' ne kadar güçlü bir vizyonla hayata geçirildiğini gözler önüne sermektedir."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ise Mardin'in tarihi ve kültürel önemine dikkati çekerek, "Dicle ve Fırat nehirleri arasında, İpekyolu üzerinde yer alan, Mezopotamya'nın en eski şehirlerinden biri olan, tarihinin 3 bin yıl öncesine dayandığı tahmin edilen hoşgörü ve medeniyetler şehrindeyiz. Hak sahibi olacak vatandaşlarımızın yeni evlerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyor; aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler geçirmelerini temenni ediyorum" diye konuştu.