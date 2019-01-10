Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda, 18 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda, 18 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 8 Ocak'ta gerçekleştirilen denetlemelerde 18 gram esrar, 2,13 gram metamfetamin, sahte kimlik, ruhsatsız tabanca ve 8 fişek bulundu.



Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İlçe Jandarma Komutanı 1 Ton Uyuşturucuyla Yakalandı

Rapçi Ezhel'e Uyuşturucudan 3'üncü Kez Dava Açıldı

Jaguar Land Rover`ın Ardından Ford da Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracağını Açıkladı

Demet Şener, Yeni Yıl Dileğini Açıkladı!