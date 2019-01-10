Son Dakika Haberleri: Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu

Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu

52 dakika önce

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda, 18 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda, 18 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 8 Ocak'ta gerçekleştirilen denetlemelerde 18 gram esrar, 2,13 gram metamfetamin, sahte kimlik, ruhsatsız tabanca ve 8 fişek bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:15 Kaynak: AA

Mardin, Güncel
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