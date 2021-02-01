Mardin'de virajı alamayan araç devrildi: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

- Mardin'de virajı alamayan araç devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde virajı alamayan aracın devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı kişi yaralandı.

Kaza, Kızıltepe İlçesi girişinde Üçyol Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, Mardin yönünden Kızıltepe istikametine doğru seyir halinde bulunan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen aracın sürücüsü kavşağı girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak taklalar atıp ters dönerek durabildi. Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay mahalline 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, M. Hacı Ç., (35), Kadir C., ve Ekrem Ç., yaralandı. Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İtfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.