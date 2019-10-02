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Mardin'de "yaya geçidi nöbeti" etkinliği

1 saat önce

Mardin'de trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla "yaya geçidi nöbeti" etkinliği düzenlendi.

Mardin'de

Mardin'de trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla "yaya geçidi nöbeti" etkinliği düzenlendi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Vali Ozan Caddesindeki programda uygulamanın 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiğini belirterek, "Mardin'de aynı anda 10 ilçemizde ve merkez Artuklu ilçemizin 10 ayrı noktasında bu projenin uygulandığını vatandaşlarımıza ve sürücülerimize göstermek istedik. İnşallah Mardin bu projede en fazla farkındalık oluşturan illerden bir tanesi olacak. Hem yayalarımıza hem de sürücülerimize kazasız yolcuklar diliyoruz." dedi.

Sürücülere ve vatandaşlara yaya güvenliği hakkında hazırlanan broşürleri dağıtan Yaman, sürücülere kurallara uymaları konusunda ikaz etti.

Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı da katıldı.

Mustafa Yaman, Artuklu, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:29 Kaynak: AA
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