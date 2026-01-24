Mardin SYDV Müdürü Gözaltında

Mardin'in Yeşilli ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) müdürü, gerçeğe aykırı evraklar düzenleyerek haksız kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, müfettişlerce yürütülen incelemelerde şüpheli hakkında hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işlediği yönünde tespitler yapılmasının ardından, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla evinde arama gerçekleştirildi. Arama sonucunda SYDV) Müdürü B.B. (48), yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin cep telefonuna da inceleme yapılmak üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürüyor. - MARDİN