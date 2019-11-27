Son Dakika Haberleri: Mariah Carey, tek şarkısıyla Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi
Son Dakika Magazin Mariah Carey, tek şarkısıyla Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi - Son Dakika Magazin

Mariah Carey, tek şarkısıyla Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi

6 saat önce

Carey'in bu rekora ulaşmasını sağlayan ise 1994 tarihli All I Want For Christmas Is You adlı şarkı.Mariah Carey bu şarkı sayesinde "müzik listelerinde en üst sıralara çıkan solo şarkıcı", "Spotify'de 24 saat içinde en çok dinlenen Noel şarkısı", " İngiltere'de en çok dinlenen 10 şarkı...

Mariah Carey, tek şarkısıyla Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi, System.String[]

Carey'in bu rekora ulaşmasını sağlayan ise 1994 tarihli All I Want For Christmas Is You adlı şarkı.


Mariah Carey bu şarkı sayesinde "müzik listelerinde en üst sıralara çıkan solo şarkıcı", " Spotify'de 24 saat içinde en çok dinlenen Noel şarkısı", " İngiltere'de en çok dinlenen 10 şarkı listelerinde en fazla kalan şarkı" rekorlarını ele geçirdi. Bunun sonucunda da Carey, 2020 Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi.


Ünlü şarkıcı sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımla Guinness'e teşekkür etti.

Mariah Carey, İngiltere, Spotify, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:08 
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