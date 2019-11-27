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Mariah Carey, tek şarkısıyla Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi
6 saat önce
Carey'in bu rekora ulaşmasını sağlayan ise 1994 tarihli All I Want For Christmas Is You adlı şarkı.Mariah Carey bu şarkı sayesinde "müzik listelerinde en üst sıralara çıkan solo şarkıcı", "Spotify'de 24 saat içinde en çok dinlenen Noel şarkısı", " İngiltere'de en çok dinlenen 10 şarkı...
Carey'in bu rekora ulaşmasını sağlayan ise 1994 tarihli All I Want For Christmas Is You adlı şarkı.
Mariah Carey bu şarkı sayesinde "müzik listelerinde en üst sıralara çıkan solo şarkıcı", " Spotify'de 24 saat içinde en çok dinlenen Noel şarkısı", " İngiltere'de en çok dinlenen 10 şarkı listelerinde en fazla kalan şarkı" rekorlarını ele geçirdi. Bunun sonucunda da Carey, 2020 Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi.
Ünlü şarkıcı sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımla Guinness'e teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:08
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