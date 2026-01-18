Market Gaspı: 2 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
Market Gaspı: 2 Zanlı Yakalandı

Market Gaspı: 2 Zanlı Yakalandı
18.01.2026 12:30
Afyonkarahisar'da markette gasp yapan 2 kişi, güvenlik kameraları sayesinde 12 gün sonra yakalandı.

Afyonkarahisar'da girdikleri markette iş yeri sahibini biber gazı ve silah ile etkisiz hale getirip 9 bin 500 TL gasp eden 2 şahıs, polisin 28 farklı noktadaki bin 467 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonrası yakalandı.

Olay, önceki hafta kent merkezi Milli Birlik Caddesi'nde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, P.B.D. ve S.A.O. isimli şahıslar gece yarısı girdikleri markette iş yeri sahibini biber gazı ve silahla etkisiz hale getirdikten sonra dükkanın kasasından 9 bin 500 TL para gasp ettiler. Şahıslar ardından ara sokaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalıştı. Olay üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şüphelilerin peşine düştü. Ekipler, şahısların 28 farklı noktadan geçiş yaptıklarını tespit etti. Zaman zaman motosiklete de binerek kaçmaya çalıştıkları belirlenen şüpheliler polisin bin 467 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonrası olaydan 12 gün sonra kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların olayda kullandıkları silah ise metruk bir binada poşete sarılı şekilde toprağa gömülmüş halde ele geçirildi.

Öte yandan, şahısların tanınmamak ve yakalanmamak için olay esnasında yüzlerini kapatarak eldiven de kullandıkları ortaya çıktı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Market Gaspı: 2 Zanlı Yakalandı - Son Dakika

Market Gaspı: 2 Zanlı Yakalandı
