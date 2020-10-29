Marketi basıp 4 kişiyi yaraladılar - Son Dakika

İZMİR'de, sürücüsünün aşırı hız yaptığı öne sürüne minibüsteki kişiler ile esnaf arasında arbede çıktı. Arbededen sonra minibüsteki 3 kişi arkadaşlarıyla bölgedeki esnaftan Özkan Burgaz'ın marketini pompalı tüfek, sopa ve bıçakla bastı. Burgaz'ın da arasında bulunduğu 2 kişi bıçakla yaralandı, 2 kişi ise darbedildi. Jandarma 6 kişiyi gözaltına aldı.

Pancar Mahallesi'nde, 27 Ekim Salı günü akşam saatlerinde, içinde 3 kişinin bulunduğu minibüs, kasis nedeniyle ani fren yapınca, çıkan sese çevre esnafı koştu. Hız yaptığı öne sürülen minibüsteki 3 kişi ile esnaf arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Minibüstekiler, bölgeden uzaklaştı.

Saat 23.30 sıralarında bu kişiler, yanlarına 7 arkadaşlarını daha alıp, tekrar olay yerine geldi. Minibüsten ellerinde pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla inen 10 kişilik grup, Özkan Burgaz'a ait marketi bastı. Çıkan kavgada market sahibi Özkan Burgaz ile arkadaşı Uğur K. bıçakla, 2 kişi de darbedilerek yaralandı. Saldırgan grup, olayın ardından kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından, Torbalı Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.OLAY ANI KAMERADAOlay anı ise marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerden saldırı anında markettekilerin rafların arkasına saklandıkları, ancak darbedilmekten kurtulamadıkları görüldü.MARKET SAHİBİ İLK ARBEDEDE YOKMUŞYaralılardan aynı zamanda Torbalı Çiftçi Malları Koruma Başkanı olan market sahibi Özkan Burgaz'a 7 dikiş atıldı. 4 yaralı da olayın ardından taburcu edildi. Özkan Burgaz'ın ilk yaşanan arbedede olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma kavgaya karıştıkları belirlenen 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.