Marketler 7 Mayıs'tan itibaren alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim gibi ürünleri satamayacak.
04.05.2021 01:07
Marketler 7 Mayıs'tan itibaren alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim gibi ürünleri satamayacak.
Marketler 7 Mayıs'tan itibaren alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim gibi ürünleri satamayacak.
Mayıs, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Marketler 7 Mayıs'tan itibaren alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim gibi ürünleri satamayacak. - Son Dakika
Son Dakika Son ankette dikkat çeken veriler! Önceki seçimde yaşı tutmadığı için oy kullanmayanların ilk tercihi CHP oldu Antalya'da feci kaza! Aracın içinde sıkışıp yanarak can verdiler Aracı kontrolden çıktı, taktığı emniyet kemeri hayatını kurtardı 4 yıl önce dolarla burnunu sildiği görüntülerle viral olan sosyal medya fenomeni muhtar yaşamını kaybetti Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'inden acı haber! Koronavirüse yenik düştü Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti