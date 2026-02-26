Markette karşılaştığı durumu anlatan genç kız, gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
Markette karşılaştığı durumu anlatan genç kız, gözyaşlarına boğuldu

Markette karşılaştığı durumu anlatan genç kız, gözyaşlarına boğuldu
26.02.2026 11:13  Güncelleme: 11:17
Markette karşılaştığı durumu anlatan genç kız, gözyaşlarına boğuldu
Markette babasına ''Paramız yeter mi?'' diye soran çocuğun alışverişi, kasada ''bakiye yetersiz'' uyarısıyla sonuçlandı; olaya tanık olan genç kadın yaşadığı anı gözyaşları içinde anlattı.

Markette karşılaştığı bir anı sosyal medyada paylaşan genç bir kadın, kasada yaşanan bir diyalogdan derinden etkilendiğini ifade etti. Genç kadın, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

"PARAMIZ YETER Mİ?" SORUSU

Genç kadının aktardığına göre; markette önünde bir baba ile küçük yaştaki oğlu vardı. Çocuk çiğ köfte ve çekirdek almak istedi. Ürünleri kasaya bırakan çocuk, babasına dönerek "Paramız yeter mi?" diye sordu. Baba ise "Yeter" yanıtını verdi.

"BAKİYE YETERSİZ" UYARISI GELDİ

Ödeme sırasında ise karttan "bakiye yetersiz" uyarısı geldi. O an yaşanan sessizlik ve çocuğun sorusu, olaya tanık olan genç kadının hafızasında yer etti. Yaşadıklarını anlatırken duygulanan genç kadın, birçok ailenin benzer zorluklarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Tekin Hazırcı Tekin Hazırcı:
    Malesef ülkede yüzde 10 lüks içinde 90 sefalette gidişat çok dahada vahim sebeb kötü yönetim 2 0 Yanıtla
