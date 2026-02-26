Markette karşılaştığı durumu anlatan genç kız, gözyaşlarına boğuldu

Markette karşılaştığı bir anı sosyal medyada paylaşan genç bir kadın, kasada yaşanan bir diyalogdan derinden etkilendiğini ifade etti. Genç kadın, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.
Genç kadının aktardığına göre; markette önünde bir baba ile küçük yaştaki oğlu vardı. Çocuk çiğ köfte ve çekirdek almak istedi. Ürünleri kasaya bırakan çocuk, babasına dönerek "Paramız yeter mi?" diye sordu. Baba ise "Yeter" yanıtını verdi.
Ödeme sırasında ise karttan "bakiye yetersiz" uyarısı geldi. O an yaşanan sessizlik ve çocuğun sorusu, olaya tanık olan genç kadının hafızasında yer etti. Yaşadıklarını anlatırken duygulanan genç kadın, birçok ailenin benzer zorluklarla karşı karşıya kaldığını söyledi.
