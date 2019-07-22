Son Dakika Haberleri: Marmara Gölü'nde boğulan 2 kişi toprağa verildi
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Marmara Gölü'nde boğulan 2 kişi toprağa verildi

1 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde, teknenin alabora olması sonucu boğulan biri çocuk 2 kişi toprağa verildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, teknenin alabora olması sonucu boğulan biri çocuk 2 kişi toprağa verildi.
Marmara Gölü'nde boğulan Mesut Karakülah (13) ve Nebi Saygı'nın (28) cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Gölmarmara ilçesine getirildi.
Karakülah'ın cenazesi Halime Hatun Camisinde kılınan namazın ardından Gölmarmara Mezarlığına defnedildi.
Cenazeye, Karakülah'ın yakınlarının yanı sıra AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de katıldı.
Aynı olayda yaşamını yitiren AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Saygı'nın cenazesi de Garaj Camisi'nde kılınan namazın ardından Gölmarmara Mezarlığına toprağa verildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde 20 Temmuz'da, bir balıkçı teknesiyle Marmara Gölü'nde teknenin alabora olması sonucu 3 kişi çevredeki balıkçılar tarafından kurtarılmış, kaybolan 2 kişinin de bir gün sonra cesetlerine ulaşılmıştı.
Marmara Gölü'nde boğulan 2 kişi toprağa verildi
Marmara Gölü, Salihli, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:45 Kaynak: AA
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