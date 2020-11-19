Marmarabirlik, ortaklarına 54,3 milyon lira ödeme yapacak - Son Dakika

Marmarabirlik, ortaklarına 54,3 milyon lira ödeme yapacak

19.11.2020 14:15
Marmarabirlik, ortaklarına 54,3 milyon lira ödeme yapacak, System.String[]

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Marmarabirlik), ortaklarına yarın 54,3 milyon lira ödeme yapacağı bildirildi.

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Marmarabirlik), ortaklarına yarın 54,3 milyon lira ödeme yapacağı bildirildi.

Marmarabirlik'ten yapılan açıklamaya göre, 14 Ekim 2019'da başlayan ürün alım kampanyasında 108,6 milyon liralık 10,6 ton ürün alımı gerçekleştirildi.

2020-2021 iş yılında 53 bin 500 ton ürün alım planı ve 430 milyon lira alım bütçesi yapan Marmarabirlik, 31 Ekim-14 Kasım'da teslim edilen ürün bedellerini üretici ortaklarına Ziraat Bankası hesaplarından yapacak. Marmarabirlik, bu kapsamda yarın 54,3 milyon lira ödeme gerçekleştirecek.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ürün alım kampanyası öncesinde 24 bin 875 ortağın 75 bin ton rekolte beyanında bulunduğunu, gerçekten uzak rekolte beyanı verilmesinin ürün alım planına zarar verdiğini ifade etti.

Asa, ortaklardan gelen rekolte beyanlarının sağlıklı olmamasının, ürünün kararma probleminin, her kooperatif bölgesinde farklı sıkıntılara sebep olduğunu belirterek, şunları aktardı:

"2020-2021 ürün alım kampanyasında tüketici ve bayilerin taleplerini göz önüne alarak ürün alım politikamızı oluşturduk. Satışlarımızın artmasının en önemli nedeni de budur. Geçmiş yıllarda ortaklarımız iri daneli ürününü piyasaya vermekte veya kendi deposuna koymakta, ince daneli ürününü de kooperatiflerine getirmekteydi. Bu alışkanlıkların her geçen sene değiştiğini görmek bizi gelecek adına umutlandırmaktadır. Üreticilerimiz kooperatiflerine sahip çıktıkça olumlu yansımalarını da göreceklerdir. Nitekim tüccarın ortada görünmediği 2018 ve 2019 yıllarında biz üreticimizin yanında olduk. Pazar payınızı artırmak ve daha çok ürün satmak istiyorsanız piyasanın talep ettiği ürünleri tüketiciye sunmak zorundasınız. Geçmişte Marmarabirlik'in ürün satamamasının tek sebebi piyasanın talep ettiği ürünü alamamasıdır."

"Piyasaları regüle eden Marmarabirlik üreticinin sigortasıdır"

Hidamet Asa, Marmarabirlik'in kampanya döneminde almayı planladığı 430 milyon liralık ürün bedellerinin tamamını peşin olarak ödemesinin mümkün olmadığını da kaydetti.

Marmarabirlik'in kendi ayakları üzerinde duran bir kurum olduğunu ve herhangi bir finansal destek de almadığını belirten Asa, "Bu ortaklarımız için çok büyük anlam ifade etmelidir. Bugüne kadar kurduğumuz sistem ile önce planlı bir ürün alımı yapılmakta, satışlardan geri dönüşlere göre üreticiye ürün bedelleri ödenmektedir. Bunun dışında izlenecek başka bir sistem kurumu eski sıkıntılı günlerine götürür. Piyasaları regüle eden Marmarabirlik üreticinin sigortasıdır. Daha çok ürün alabilmenin yolu, düzenli alım planı, düzenli stok ve her yıl artan satıştan geçmektedir. Göreve geldiğimiz günden bugüne satışları artırmak için büyük çaba sarf ettik. Her ne kadar 16 Ekim 2020 tarihinde açıkladığımız ürün alım fiyatları bazı kesimlerce eleştirilmiş olsa da bugün baktığımızda Marmarabirlik fiyatlarında alım yapılmadığını ve piyasadaki diğer alıcıların kenara çekildiğini görmekteyiz. Bu da Marmarabirlik'in gücünü göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Marmarabirlik, ortaklarına 54,3 milyon lira ödeme yapacak

20 Kasım, Ortaklar, Kasım, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Marmarabirlik, ortaklarına 54,3 milyon lira ödeme yapacak - Son Dakika Ekonomi


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