Marmaris'te Adaylar Oylarını Kullandı
33 dakika önce
Marmaris'te belediye başkan adayları oylarını kullandı.
Marmaris
'te belediye başkan adayları
oylarını kullandı. Cumhur İttifakı AK Parti
Adayı Serkan Yazıcı
, CHP
Marmaris Belediye başkan Adayı Mehmet Oktay
ve DSP Belediye başkan Adayı Ali Acar
oylarını sabah saatlerinde kayıtlı oldukları sandıklarda kullandı.
Marmaris'te sabah saatlerinde başlayan Mahalli İdareler seçimleri oy kullanma işlemleri devam ediyor. İlçede 212 sandık 68 bin 515 seçmen oy kullanacak. Belediye başkan adayları da sabah saatlerinde oylarını kullandı. Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı ve CHP Marmaris Belediye Başkan Adayı Mehmet Oktay Ahu Hetman İlkokulu'nda, DSP Marmaris Belediye Başkan Adayı Ali Acar ise Atatürk
İlkokulu'nda oyunu kullandı. Başkan adayları açıklamalarında seçimin Marmaris'e ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. - MUĞLA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:47 Kaynak: İHA
Diriliş Ertuğrul Oyuncusu Cem Uçan, Yerel Seçimlerde Oy Vereceği Partiyi Açıkladı
CHP Adayı Ekrem İmamoğlu Oyunu Kullandı
Usta Oyuncu Nebahat Çehre, Oy Kullanmak İçin Uzun Süre Kuyrukta Bekledi
İYİ Parti Lideri Akşener Oyunu Kullandı: İYİ Sonuçlar Çıkacak