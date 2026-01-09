Marmaris\'te Çöp Kamyonu Yayaya Çarptı: 1 Ölü

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, belediyeye ait çöp kamyonunun çarptığı yaya Gülderen Türkmen (68), hayatını kaybetti.

Kaza, Beldibi Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde şoför olarak görev yapan G.K.'nin (43) kullandığı 34 NBA 571 plakalı çöp kamyonuyla çarptığı, yolun kenarında yürüyen Gülderen Türkmen adlı kadın, aracın altında kaldı. Metrelerce sürüklenen Türkmen yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Türkmen, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Türkmen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatan polis, şoför G.K.'yi gözaltına aldı.