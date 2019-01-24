Son Dakika Haberleri: Marmaris'te Fırtına Etkili Oluyor

Marmaris'te Fırtına Etkili Oluyor

1 saat önce

Marmaris'te fırtına etkili oluyor Rizgarın hızı saatte 90 kilometre hızı kadar ulaştı -Vatandaşlar sokakta yürümekte zorlandıMUĞLA - Marmaris'te dün başlayan şiddetli rüzgar etkisini bugün de sürdürüyor.

Marmaris'te fırtına etkili oluyor
Rizgarın hızı saatte 90 kilometre hızı kadar ulaştı
-Vatandaşlar sokakta yürümekte zorlandı

MUĞLA - Marmaris'te dün başlayan şiddetli rüzgar etkisini bugün de sürdürüyor. Bazı noktalarda rüzgarın hızı saatte 90 kilometre hıza kadar ulaştı. Bazı vatandaşlar sokakta yürümekte güçlük çektiği gözlendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünü Marmaris ve çevresi için fırtına uyarısında bulunmuştu. Beklenen fırtına dün geceden beri etkisini sürdürüyor. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre son dün geceden beri ilçede rüzgarın hızı kent merkezinde saatte 61 kilometreye kadar ulaşırken, İnceburun mevkiinde 90 kilometreye ulaştı. İlçeye metrekareye ise 9.2 kilogram yağış düştüğü açıklandı. Sokakta yürüyen bazı vatandaşlar şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte zorlandığı gözlendi.İlçe genelinde şuana kadar herhangi bir olumsuz durumun meydana gelmedi. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:02 Kaynak: İHA

Marmaris, Yerel
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