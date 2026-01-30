Marmaris'te İşçi Cinayeti Failleri Yakalandı - Son Dakika
Marmaris'te İşçi Cinayeti Failleri Yakalandı

Marmaris\'te İşçi Cinayeti Failleri Yakalandı
30.01.2026 11:00
Marmaris'te 4 yıl önce ölen işçi Muhammed Karaca'nın cinayetiyle ilgili 9 şüpheli yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 yıl önce hayatını kaybeden kesim işçisinin failleri eş zamanlı operasyonlar ile yakalandı.

23 Aralık 2022'de Yeşilbelde Mahallesi'ndeki yangınların ardından orman kesim işçisi olarak çalışan 21 yaşındaki Muhammed Karaca'nın hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybettiği, vücudunda darp izleri bulunduğu belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu Muhammed Karaca'nın hastaneye sevk edildiğinde yaşamını yitirdiği, yapılan ilk incelemelerde vücudunda darp izlerine rastlandığı öğrenildi. Bunun üzerine Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan teknik ve fiziki inceleme ile telefon kayıtlarının analizinde, Karaca'nın birlikte çalıştığı kişilerce ormanlık alanda bir süre darp edildiği ve işkencelere maruz kaldığı tespit edildi.

'6 ilde eş zamanlı operasyon'

Olaya dahil olduğu belirlenen 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik 26 Ocak'ta İstanbul, Bursa, Karabük, Hatay, Osmaniye ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalanırken, 1 şüphelinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.

'5 şüpheli tutuklandı'

Emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 4'ü ile cezaevindeki 1 şüpheli olmak üzere toplam 5 şüpheli tutuklandı. 1 şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yurt dışında bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Marmaris, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te İşçi Cinayeti Failleri Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:28
