Marmaris'te Kış Trofesi Yat Yarışları Başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 17. kez düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 1. ayak mücadelesi başladı.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği Kış Trofesi'nin 1. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, Estonya, Slovakya, Norveç, Yunanistan, Ukrayna, Belarus ve Rusya'dan 41 yelkenli yat ile yaklaşık 350 sporcu katıldı.

Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı'nın verdiği brifing ile hazırlıklarını tamamladı. Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ilk yarışa başlamadan önce bir süre antrenman turları attı.

Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinden start alan yatlar rakiplerini geçerek finişe gelmeye çalıştı. İlk günde koy içinde iki yarış yapılırken balonlarını açan yatlar renkli görüntüler oluşturdu.

MIYC Başkanı Bülent Çelik, Kış Trofesi'ne bu yıl beklediklerinden fazla ilgi olduğunu belirterek, "Marmaris ve çevresinin yanı sıra Anadolu'dan da çok sayıda yelkencimiz var. 41 tekneyle yarışıyoruz. Diğer ülkelerden de sporcular yarışlara katılıyor. Trofemiz nisan sonuna kadar sürecek." dedi.

Altı ayaktan oluşan trofenin ilk ayağı, yarın koy içi ve dışında gerçekleştirilecek yarışla tamamlanacak.