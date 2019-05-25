Son Dakika Haberleri: Marmaris'te "Mini Voleybol Şenliği" yapıldı

Marmaris'te "Mini Voleybol Şenliği" yapıldı

2 saat önce

Marmaris'te, 300 voleybolcu çocuğun katıldığı "Mini Voleybol Şenliği" etkinliği düzenlendi.

Marmaris'te
Marmaris'te, 300 voleybolcu çocuğun katıldığı "Mini Voleybol Şenliği" etkinliği düzenlendi.

Marmaris'te, özel bir spor kulübü tarafından "Mini Voleybol Şenliği" etkinliği düzenlendi. Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe Muğla merkez ve ilçelerinden 300 voleybolcu katıldı. 2007, 2008 ve 2009 doğumlu voleybolcuların katıldığı etkinliğe aileler çocuklarını yalnız bırakmadı. Etkinlik hakkında bilgi veren kulüp yetkilisi Sibel Yaşa, "Bugünkü etkinliğimizle, 2007, 2008, 2009 doğumlu yaş grubundaki voleybolcu çocuklarımızın, maalesef bu sezon resmi müsabakaları olmadığı için şenlik havasında, okullar kapanmadan önce onlara bir tatil hediyesi vermek istedik. Muğla ilindeki takımlarımız bizi kırmadan, buraya gelerek desteklerini verdiler. Bugün 300 kişilik voleybolcuyla 'Mini Voleybol Şenliği'ni" gerçekleştiriyoruz." dedi. Voleybolcular ise etkinlikte duydukları memnuniyeti dile getirdi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:14 Kaynak: İHA
Spor
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