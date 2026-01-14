Marmaris'te Okul Boşaltmaları Meclis'e Taşıldı

(ANKARA) - CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Marmaris ilçesinde deprem güvenliği gerekçesiyle boşaltılan okul binalarına ilişkin yaşanan belirsizlikleri Meclis gündemine taşıdı. Özcan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, öğrenciler ve velilerin aylardır süren mağduriyetine dikkat çekti.

CHP'li Özcan, Marmaris'te yapılan teknik incelemeler sonucunda Atatürk İlkokulu B Blok ile Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi A ve D Bloklarının eğitim-öğretime elverişli olmadığının tespit edildiğini hatırlattı. 15 Ekim sonrası inşaat yasaklarının sona ermesiyle birlikte yıkım sürecinin başlayacağının kamuoyuna duyurulduğunu belirten Özcan, aradan geçen zamana rağmen sahada herhangi bir somut adım atılmadığını vurguladı.

Öğrencilerin farklı okul binalarına yönlendirilmesiyle sınıf mevcutlarının arttığını, ulaşım sürelerinin uzadığını ve özellikle servis ücretleri nedeniyle ailelerin ciddi bir ekonomik yük altına girdiğini ifade eden Özcan, başlangıçta geçici olduğu belirtilen uygulamanın kalıcı bir belirsizliğe dönüştüğünü söyledi. Sürecin neden ilerlemediğine ve ne zaman tamamlanacağına ilişkin velilere ve kamuoyuna şeffaf bir bilgilendirme yapılmadığını dile getirdi.

Deprem riski gibi hayati bir konuda alınan kararların askıda bırakılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Özcan, güvenli okul politikalarının yalnızca karar almakla değil, bu kararları zamanında ve planlı biçimde hayata geçirmekle anlam kazanacağını ifade etti.

Özcan, Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelttiği sorularla yıkım kararlarının alındığı resmi tarihleri, başlangıçta öngörülen ve güncel takvimleri, gecikmenin gerekçelerini ve öğrenciler üzerindeki pedagojik etkileri sordu. Velilerin servis giderleri nedeniyle yaşadığı ekonomik mağduriyet için herhangi bir destek planı bulunup bulunmadığını ve gecikmelerle ilgili idari yaptırım uygulanıp uygulanmadığını da gündeme getirdi.

Muğla genelinde benzer durumda olan başka okullar bulunup bulunmadığının da açıklanmasını isteyen Özcan, "Öğrencilerin can güvenliği, eğitim hakkı ve ailelerin yükü görmezden gelinemez. Marmaris'te deprem gerekçesiyle boşaltılan okulların akıbeti netleşene kadar bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.