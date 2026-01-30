Marmaris\'te Silahlı Saldırı: İki Zanlı Aydın\'da Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir işletmeye yönelik silahlı saldırının ardından kaçan 2 zanlı, polis ekipleri tarafından Aydın'da yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı ise işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Ocak Çarşamba günü saat 21.40 sıralarında Yat Limanı mevkii Tepe Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletme sahibi Ö.Y., restoranın giriş kısmına yakın bir noktada bulunduğu sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli, Ö.Y.'yi ateşli silahla sağ bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişilerin E.C. ve Ö.A. olduğu belirlendi. Şüphelilerin olay sırasında 41 plakalı çalıntı bir motosiklet kullandıkları, saldırının ardından motosikleti Tepe Mahallesi 39. Sokak üzerinde bırakarak yaya şekilde kaçtıkları tespit edildi. Şüphelilerin marina içerisinde önce bir taksiye bindikleri, Taşhan mevkiinde indikten sonra ise 34 plakalı araçla Aydın'a doğru hareket ettikleri belirlendi. Bunun üzerine Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ile irtibata geçilerek şüpheliler, Aydın il girişinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından Marmaris'e getirildi. Ayrıca kullanılan motosikletle ilgili olarak "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan Marmaris Asayiş Büro Amirliği'nce ayrı bir tahkikat başlatıldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

İşletme sahibinin silahla ayağından vurulduğu anlar ise işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin elinde silahla gelerek, işletme sahibini ayağından vurması yer alıyor. - MUĞLA