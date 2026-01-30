Marmaris'te Silahlı Saldırı: İki Zanlı Aydın'da Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Marmaris'te Silahlı Saldırı: İki Zanlı Aydın'da Yakalandı

Marmaris\'te Silahlı Saldırı: İki Zanlı Aydın\'da Yakalandı
30.01.2026 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'te bir işletmeye silahlı saldırı düzenleyen iki şüpheli, Aydın'da yakalanarak tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir işletmeye yönelik silahlı saldırının ardından kaçan 2 zanlı, polis ekipleri tarafından Aydın'da yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı ise işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Ocak Çarşamba günü saat 21.40 sıralarında Yat Limanı mevkii Tepe Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletme sahibi Ö.Y., restoranın giriş kısmına yakın bir noktada bulunduğu sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli, Ö.Y.'yi ateşli silahla sağ bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişilerin E.C. ve Ö.A. olduğu belirlendi. Şüphelilerin olay sırasında 41 plakalı çalıntı bir motosiklet kullandıkları, saldırının ardından motosikleti Tepe Mahallesi 39. Sokak üzerinde bırakarak yaya şekilde kaçtıkları tespit edildi. Şüphelilerin marina içerisinde önce bir taksiye bindikleri, Taşhan mevkiinde indikten sonra ise 34 plakalı araçla Aydın'a doğru hareket ettikleri belirlendi. Bunun üzerine Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ile irtibata geçilerek şüpheliler, Aydın il girişinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından Marmaris'e getirildi. Ayrıca kullanılan motosikletle ilgili olarak "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan Marmaris Asayiş Büro Amirliği'nce ayrı bir tahkikat başlatıldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

İşletme sahibinin silahla ayağından vurulduğu anlar ise işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin elinde silahla gelerek, işletme sahibini ayağından vurması yer alıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Marmaris, 3. Sayfa, Güvenlik, Aydın, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te Silahlı Saldırı: İki Zanlı Aydın'da Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack’ı kabul etti Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti
Elektrik ve doğal gaza zam olacak mı Bakan Bayraktar yanıtladı Elektrik ve doğal gaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar yanıtladı
Araç sahipleri dikkat MTV ödemesi için son 5 gün Araç sahipleri dikkat! MTV ödemesi için son 5 gün
Aziz İhsan Aktaş davasında 3. gün Belediye başkanı savunma yaptı, annesi ağladı Aziz İhsan Aktaş davasında 3. gün! Belediye başkanı savunma yaptı, annesi ağladı
Otomotiv devi, yangın riski nedeniyle 40 binden fazla aracını geri çağırdı Otomotiv devi, yangın riski nedeniyle 40 binden fazla aracını geri çağırdı

10:45
Oğlunu oyuna alan Robin van Persie’ye çifte şok
Oğlunu oyuna alan Robin van Persie'ye çifte şok
10:16
Boğaz’daki tarihi yalı icradan satılık İşte istenen rakam
Boğaz'daki tarihi yalı icradan satılık! İşte istenen rakam
10:05
Pep Guardiola’nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
09:54
Avrupa ülkesini sarsan skandal Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı
09:32
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
08:34
60 ilde sarı alarm İstanbul’a kar geliyor
60 ilde sarı alarm! İstanbul'a kar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 10:59:58. #7.11#
SON DAKİKA: Marmaris'te Silahlı Saldırı: İki Zanlı Aydın'da Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.