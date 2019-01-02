Marmaris'te Su Baskını Sonrası Yaşanan Maddi Hasar Görüntülendi

Marmaris'te su baskını sonrası yaşanan maddi hasar görüntülendiMUĞLA - Marmaris'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taşkını yaşandı.

Marmaris'te su baskını sonrası yaşanan maddi hasar görüntülendi



MUĞLA - Marmaris'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taşkını yaşandı. Taşkın nedeniyle Hisarönü Mahallesi'nde birçok ev ve işyerini su basarken, 55 küçükbaş hayvan telef oldu.

Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkiinde dün akşam derenin taşması sonucu su baskını yaşanmıştı. Su baskının etkisi tahribat gün ağarınca ortaya çıktı. Mahallede bulunan birçok ev ve işyerini su bastı. Bir ahırı su basması sonucu ise 55 küçükbaş hayvan telef oldu. Depolarında bulunan birçok ürünlerinin suyun yükselmesiyle sonucu köyün içine dağıldığını belirten hurdacı Mehmet Canıtez, "Evimizi, tavuk kümesini su bastı. Tavukları zor kurtardık. Evde mahsur kalan çocuklarımızı kepçeyle dışarı çıkardık. Sular çekildi, işyerimizi ve evimiz temizlemeye çalışıyoruz." dedi. Çocuklarını nasıl kurtardığını anlatan Adem Canıtez ise Kızlarımı omuzuma alıp suyun içinden geçip kızlarımız kurtardım. Komşularımız bize yardım etti." dedi. Bozburun Yarımadası'na giden yolda suların yükselmesi sonucu yol trafiğe kapatılmıştı. Karayolları Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından onarılan yol trafiğe açıldı.

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