Marmaris'te 'Terörle Mücadele Farkındalık' toplantısı yapıldı
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Marmaris'te İngiltere Marmaris Fahri Konsolosluğu tarafından turizm sektöründe çalışanlara yönelik "Terör ile Mücadele Farkındalık" konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Marmaris Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:58 Kaynak: İHA
'te İngiltere
Marmaris Fahri Konsolosluğu tarafından turizm sektöründe çalışanlara yönelik "Terör ile Mücadele Farkındalık" konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.
İngiltere Marmaris Fahri Konsolosluğu, Muğla Valiliği
'nin desteği ile turizm sektörü çalışanları için "Terör ile Mücadele Farkındalık" konulu bilgilendirme toplantısı yaptı. Siteler Mahallesi'nde gerçekleşen toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan
, İlçe Jandarma
Komutanı Mustafa Çetinkaya
, TÜRSAB Marmaris Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin
ve turizm sektöründe çalışanlar katıldı. Etrafınızdaki şüpheli davranışlı kişiler, şüpheli ve sahipsiz nesneleri belirlemek, saldırı ihtimali ve alınabilecek önlemler konuları hakkında alanında uzaman konsolosluk görevlileri tarafından bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmenin sonunda katılımcıların konuyla ilgili soruları uzmanlar tarafından yanıtlandı. - MUĞLA
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