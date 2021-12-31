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MARMARİS'TE DENİZ KAHVERENGİYE DÖNDÜ - Son Dakika

MARMARİS'TE DENİZ KAHVERENGİYE DÖNDÜ

31.12.2021 12:03
MARMARİS'TE DENİZ KAHVERENGİYE DÖNDÜ

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 36 saat içinde metrekareye düşen 178 kilogram yağmur sonrası dağ eteklerinden inen çamurlu su denizi kahverengiye çevirdi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 36 saat içinde metrekareye düşen 178 kilogram yağmur sonrası dağ eteklerinden inen çamurlu su denizi kahverengiye çevirdi.

Marmaris'te önceki gün başlayan ve 36 saat aralıklarla devam eden kuvvetli yağmur nedeniyle deniz kahverengiye döndü. Etkili olan sağanak yağmur, dağ eteklerinden denize çamurlu su taşıdı. Marmaris Körfezi ile İçmeler Mahallesi'nin kıyı kesiminde normalde masmavi olan deniz çamurlu su nedeniyle kahverengi oldu. Atatürk Caddesi sahili ve Kordon Caddesi'nde yürüyüşe çıkanlar, denizin bu halini fotoğraflayıp, sosyal medya hesaplarından paylaştı. 36 saat sonra etkisini yitiren kuvvetli yağmur sonrası, metrekareye 178 kilogram yağmur düştüğü bildirildi.

MARMARİS'TE DENİZ KAHVERENGİYE DÖNDÜ
MARMARİS'TE DENİZ KAHVERENGİYE DÖNDÜ
MARMARİS'TE DENİZ KAHVERENGİYE DÖNDÜ
MARMARİS'TE DENİZ KAHVERENGİYE DÖNDÜ
MARMARİS'TE DENİZ KAHVERENGİYE DÖNDÜ

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Marmaris, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARMARİS'TE DENİZ KAHVERENGİYE DÖNDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: MARMARİS'TE DENİZ KAHVERENGİYE DÖNDÜ - Son Dakika
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