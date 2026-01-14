Marmaris'te Yeni Hizmetler Tanıtıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediye tarafından yapılan tesislerin ve yeni araçların hizmete alınması törenine katıldı.

Atatürk Caddesi'nde düzenlenen törende konuşan Zeybek, hizmetlerin vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Belediye başkanlarının her türlü engellemeye rağmen kamunun kendilerine verdiği yetkiyi kullanacaklarını ve milletin kendilerine verilen oyların hakkını ödemek durumunda olduklarını belirten Zeybek, şöyle konuştu:

"Tüm belediye başkanlarımız bu görevlere milletin kendilerini geçici bir süreliğine seçtiğini, başarılı olması durumunda bu görevleri sürdürebileceğinin bilincindeler. O nedenle nerede olursa olsun Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları kendisine oy veren ya da vermeyen mahallelerde ayrım yapmayacaktır. Kendisine oy veren ya da oy vermeyen insanlar arasında ayrım yapmayacaktır. Ama ekonomik anlamda en zor durumda olanlar kadınlar, çocuklar, engelliler, üniversite öğrencileri ve bu iktidar döneminde maalesef açlık sınırının yarısı bir ücrete mahkum edilen emekliler söz konusu olduğunda kaynaklarını sınırsız biçimiyle ayırmaktan bir adım geri durmayacaklardır."

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise seçimden önce ilçe belediye başkanları ile el ele tutuşup verdikleri sözleri tutarak, ilçe ve büyükşehrin uyum içinde çalıştığına dikkati çekti.

Kendinden önce ilçe belediyeleri ile büyükşehir arasında yaşanan sıkıntıların artık olmadığına değinen Aras, "Aynı şeyi ortak her alanda yaşıyoruz sadece Marmaris Belediyemizde değil tabii ki tüm ilçe belediyelerimizde büyük bir uyum halinde kenetlenmiş bir şekilde halkımıza hizmet için çalışıyoruz. Hiçbir kişisel menfaat veya siyasi beklenti bunun önüne geçemez. Marmaris 96 bin nüfus, yazın bir milyon. 96 bine göre bir bütçe geliyor İller Bankası payı geliyor veya personel görevlendiriliyor ancak 1 milyon nüfusa senenin en az yarısında 6 ayında hatta 8 ayında hizmet ediliyor. Birçok konu yük olarak devam ederken biz merkezi hükümetten aynı oranda pay alamıyoruz." diye konuştu.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ise yeni hizmete alınan araçlar ve bu yıl yapacakları projelerle ilgili sunum yaptı.

Konuşmaların ardından hizmetlerin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, çevre ilçe belediye başkanları ile partililer ve vatandaşlar katıldı.