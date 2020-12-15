Marmarisli Ayaz bebeğe Ak Parti ilçe yönetiminden de destek geldi - Son Dakika

Marmarisli Ayaz bebeğe Ak Parti ilçe yönetiminden de destek geldi

15.12.2020 15:48
Marmarisli Ayaz bebeğe Ak Parti ilçe yönetiminden de destek geldi, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Sipinal Muskuler Atrofi ( SMA) tip 2 hastası 17 aylık Ayaz bebek için siyasi partiler ve sosyal dernekler yardım için seferber oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Sipinal Muskuler Atrofi ( SMA) tip 2 hastası 17 aylık Ayaz bebek için siyasi partiler ve sosyal dernekler yardım için seferber oldu.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ve AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Uslu Töredi, Sma Tip 2 hastası Ayaz bebeği ve ailesini ziyaret ederek destek sözü verdi.

Ayaz bebeğin annesi Mehtap Ünen ziyarette yaptığı açıklamada, "1 Temmuz 2019 doğumlu oğlum Ayaz'a sekiz buçuk aylıkken bu hastalığın teşhisi konuldu. Şu an 17aylık ve tek başına oturamıyor, emekleyemiyor, ayakta duramıyor. Devletimiz fiyatı 73 bin euro olan omurilikten verilen iğneyi karşılıyor. İlaç her 4 ayda bir veriliyor. Ama kesin kurtuluş gen tedavisi 2 milyon 400 bin dolar. Hastalığı durdurmak için şimdiye kadar 4 doz spinraza tedavisi aldı. Amerika'da yapılan zolgensma gen tedavisini iki yaşından önce alması gerekiyor. Amerika'da yapılan bu tedavi iki yaşına kadar yapılmakta, sonrasında yapılamamaktadır. Yüzde doksan beş iyileşme sağlıyor. Oğlum Ayaz'ında biran önce bu tedaviyi alması gerekmektedir." diyerek yardım çağrısında bulundu. Aile "@Ayazbebek2019" adlı instagram sosyal medya hesabından kampanyayı yürütüyor.

Ak Parti İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ise "Bizler zor zamanlarda birbirine kenetlenen koca bir aileyiz. Yardımsever vatandaşlarımızdan, özellikle AK Partili gönül dostlarımızdan Ayaz bebeğimizin bu yardım çağrısına kayıtsız kalmamalarını rica ediyoruz" diyerek destek çağrısında bulundu. - MUĞLA

Marmarisli Ayaz bebeğe Ak Parti ilçe yönetiminden de destek geldi
Marmarisli Ayaz bebeğe Ak Parti ilçe yönetiminden de destek geldi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmarisli Ayaz bebeğe Ak Parti ilçe yönetiminden de destek geldi - Son Dakika


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